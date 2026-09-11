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Yemen, ribelli Houthi avanzano sul Mar Rosso: cadono Dhubab e l’isola di Perim

Fonti del governo yemenita hanno riferito che l'occupazione della città e dell'isola è fondamentale per mantenere il controllo dello stretto di Bab el-Mandab. Axios: "Trump ha respinto richiesta Emirati di lanciare raid"

Combattenti fedeli alle autorità Houthi - (Afp)
Combattenti fedeli alle autorità Houthi - (Afp)
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11 settembre 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Houthi avanzano sul Mar Rosso. I ribelli, sostenuti dall'Iran, hanno raggiunto la città costiera di Dhubab, situata di fronte all'isola di Perim nello stretto di Bab el-Mandab. Lo riporta Ynet News, citando la Reuters, a cui due fonti del governo yemenita hanno riferito che l'occupazione della città e dell'isola di Mayyun (Perim) è fondamentale per mantenere il controllo dello stretto.

Oltre a Dhubab, infatti, i ribelli Houthi hanno conquistato l'isola chiave nello Stretto di Bab el-Mandeb, ha riferito all'AFP un funzionario governativo locale. "Imbarcazioni che trasportavano combattenti Houthi armati sono arrivate sull'isola di Mayyoun (nota anche come Perim, ndr) dopo il ritiro delle forze governative ieri", ha dichiarato, in riferimento all'isola che divide lo Stretto in due corridoi marittimi.

"Il commercio e la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb sono garantiti", ha dichiarato Hazam al-Assad, membro dell'Ufficio Politico degli Houthi, al quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed. Secondo al-Assad, "non c'è motivo di preoccupazione internazionale per la libertà di navigazione a Bab al-Mandeb. Non sono previsti piani per imporre dazi di transito".

Axios: "Trump ha respinto richiesta Emirati di lanciare raid contro Houthi"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto la richiesta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di lanciare attacchi contro gli Houthi, durante due colloqui telefonici avuti ieri dai due leader. Lo riporta il sito di notizie Axios, aggiungendo che, secondo fonti ufficiali statunitensi, l'amministrazione Trump non è al momento intenzionata a intraprendere azioni militari dirette contro i ribelli yemeniti.

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Houthi Mayyun Bab al Mandab mar rosso yemen houthi
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