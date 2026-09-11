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A Roma 56enne sequestrata, violentata e rapinata in casa a Monti: arrestato l'aggressore

Rintracciato e fermato, il 32enne nascondeva ancora in casa, in zona Trullo, parte dei gioielli e degli orologi rubati alla vittima

Brescia 15 Gen 2011 - 20080702 Violenza donna donne stupro aggressione (Fotogramma Brescia / Fotogramma Brescia, Brescia - 2011-01-15) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
Brescia 15 Gen 2011 - 20080702 Violenza donna donne stupro aggressione (Fotogramma Brescia / Fotogramma Brescia, Brescia - 2011-01-15) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
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11 settembre 2026 | 11.08
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

I carabinieri della Stazione Quirinale, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne congolese già noto alle forze dell'ordine, indagato per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio quando la vittima, una donna 56enne italiana, mentre stava rientrando nella propria abitazione, nel rione Monti, è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto. Secondo la denuncia della donna, l'uomo, dopo averla bloccata e costretta ad aprirgli la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con gioielli e orologi.

La vittima è stata poi soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli per le cure e gli accertamenti del caso. Le indagini, condotte attraverso meticolosi rilievi tecnici, prelievi di campioni biologici, l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, escussioni testimoniali e individuazioni fotografiche, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 32enne. Rintracciato e fermato, nascondeva ancora in casa, in zona Trullo, parte dei gioielli e degli orologi rubati alla vittima dopo l'aggressione. Arrestato, è stato portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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Tag
sequestro di persona violenza sessuale rapina
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