Dopo l'impegno europeo, torna in campo l'Atalanta. Nella 25esima giornata di Serie A, la Dea ospita oggi, sabato 15 febbraio, il Cagliari al Gewiss Stadium. Gasperini vuole riscattare la cocente, e non senza polemiche, sconfitta contro il Bruges e continuare la propria corsa Champions, mentre i sardi di Nicola sono a caccia di punti preziosi per la salvezza.

Atalanta-Cagliari, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Cagliari è in programma oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

Atalanta-Cagliari, dove vederla in tv

Atalanta-Cagliari sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili.