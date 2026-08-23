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Serie A, oggi Atalanta-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri ospitano la squadra di Aquilani alla New Balance Arena

Maurizio Sarri - IPA
Maurizio Sarri - IPA
23 agosto 2026 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il primo impegno ufficiale della stagione, l’Atalanta è pronta all'esordio in Serie A davanti al suo pubblico. Alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri di Maurizio Sarri affrontano il Sassuolo di Alberto Aquilani oggi, domenica 23 agosto, nella prima giornata di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Atalanta-Sassuolo, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo, in campo oggi alle 20:45:

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Ahanor; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Missori, Walukiewicz, Idzes, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani.

Atalanta-Sassuolo, dove vederla

La partita di campionato tra Atalanta e Sassuolo sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

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