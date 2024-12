Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, rispettivamente numero 34 e 37 del mondo inizieranno la stagione al torneo Atp 250 di Brisbane in programma dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Arnaldi torna per la seconda volta a Brisbane dopo i quarti raggiunti l’anno scorso. È invece una prima volta nel torneo del Queensland per Berrettini.

Il torneo

“Ho sentito grandi cose sul torneo da altri giocatori nel circuito. Qui ho giocato solo la United Cup, conosco l’atmosfera e la passione dei tifosi” ha detto il 28enne romano, protagonista del secondo trionfo consecutivo dell’Italia in Coppa Davis, che può puntare a disputare l’Australian Open 2025 da testa di serie.

A Brisbane ci sarà anche Novak Djokovic, che non gioca dalla sconfitta contro Jannik Sinner in finale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il serbo insegue il 100° titolo ATP, un traguardo raggiunto nell’era Open solo da Jimmy Connors e Roger Federer. L’ex numero 1 del mondo, 10 volte campione dell’Australian Open, torna a Brisbane per la prima volta dal 2009.

Si rivedrà in campo anche l'australiano Nick Kyrgios, in tabellone con il ranking protetto. Tra gli iscritti anche il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 10 ATP), il danese Holger Rune (13) e lo statunitense Frances Tiafoe (18).