Atp Chengdu, Sonego e Darderi fuori al secondo turno

Gli azzurri ko agli ottavi di finale, battuti da Giron e Tabilo

Lorenzo Sonego e Luciano Darderi - Fotogramma /Ipa
Lorenzo Sonego e Luciano Darderi - Fotogramma /Ipa
19 settembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi di finale) dell'Atp 250 di Chengdu, in Cina. L'azzurro, n. 44 del mondo, ha ceduto in due set allo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-4 6-4 a favore del n. 50 Atp in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco.

Anche l'azzurro Luciano Darderi si ferma al secondo turno di Chengdu. L'azzurro, n. 30 del mondo, è stato battuto in due set dal cileno Alejandro Tabilo, n. 112, con il punteggio di 6-4 6-3 in meno di un'ora e mezzo di gioco.

Tag
ATP Chengdu Sonego darderi sonego darderi atp chengdu
