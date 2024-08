Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati senza giocare. L'azzurro, numero 1 del mondo, beneficia del ritiro dell'australiano Jordan Thompson, che dà forfait prima della sfida degli ottavi di finale. Sinner affronterà il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6 e uno dei giocatori più in forma del circuito. Una settimana fa, l'altoatesino è stato sconfitto dal russo nei quarti di finale di Montreal. La sorpresa della giornata è rappresentata dalla sconfitta incassata da Carlos Alcaraz all'esordio.

The video of Carlos Alcaraz’ racquet smash.



Don’t think I’ve ever seen Carlos this frustrated on the court.



pic.twitter.com/c02vURTjPA