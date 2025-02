Novak Djokovic di nuovo sulla strada di Matteo Berrettini. Il tennista azzurro sfiderà il serbo nel primo turno dell'Atp 500 di Doha, in un sorteggio che è stato stravolto dalla squalifica di tre mesi di Jannik Sinner per il caso Clostebol, arrivata dopo un accordo con la Wada. Berrettini torna quindi ad affrontare Djokovic quasi quattro anni dopo la finale di Wimbledon 2021, quando Nole si impose in quattro set interrompendo il sogno Slam di Matteo.

Dalla stessa parte del tabellone di Djokovic e Berrettini si trova anche Carlos Alcaraz, che vuole sfruttare lo stop di Sinner per conquistare punti preziosi in chiave ranking, e che al primo turno se la vedrà con il croato Marin Cilic. Possibile incrocio in semifinale quindi per Djokovic e Alcaraz, dopo che il serbo aveva eliminato lo spagnolo nei quarti dell'Australian Open.

Ai quarti invece per lo spagnolo c'è il pericolo Dimitrov, mentre Medvedev, De Minaur e Rublev, gli altri tennisti della top 10 impegnati in Qatar, si trovano tutti nell'altro lato del tabellone e potranno sfidare quindi eventualmente Alcaraz soltanto in finale.