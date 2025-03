Jannik Sinner è stato squalificato per il caso Clostebol. Il tennista azzurro ha raggiunto un accordo con la Wada per tre mesi lontano dai campi, anticipando così la sentenza del Tas, prevista per il prossimo aprile. Il numero uno al mondo si è detto sollevato, in quanto "questa vicenda mi tormentava da quasi un anno". Ora Sinner dovrà affrontare, in uno dei momenti migliori della sua carriera e dopo aver appena vinto l'Australian Open, un lungo periodo di inattività, che potrebbe compromettere, ma non troppo, anche il suo primato in cima al ranking Atp.

Quando torna in campo Sinner

Sinner sconterà la sua sospensione dal 9 febbraio al 4 maggio 2025 e potrà tornare ad allenarsi dal 13 aprile. La squalifica dai campi durerà fino al 4 maggio, con il numero uno del mondo che salterà quindi i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid. Jannik tornerà quindi a giocare in tempo per gli attesi Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio.

Come cambia il ranking

La squalifica di Sinner impatterà inevitabilmente anche il ranking Atp. Dopo aver festeggiato le 36 settimane in vetta alla classifica, raggiungendo il record di Carlos Alcaraz. I tre mesi di inattività costringeranno l'altoatesino a saltare la stagione sulla terra, su cui però Sinner, visti i risultati dello scorso anno, aveva pochi punti da diffendere a differenza del rivale spagnolo, che dovrà ripetersi dopo aver conquistato diversi tornei nel 2024.

L'altoatesino aveva deciso di ritirarsi da Rotterdam, torneo vinto lo scorso anno, e ha già perso i 500 punti in palio, scendendo così a 11530, mentre con la sua vittoria in Olanda Alcaraz è salito a 7510, sempre terzo dietro Alexander Zverev, fermo a 8135 e appena eliminato Buenos Aires. Il distacco tra Sinner e Alcaraz è quindi al momento di 4000 punti, distanza che però potrebbe assottigliarsi già nelle prossime settimane.