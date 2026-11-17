Il tennista azzurro torna in campo prima della decisiva sfida con Tiafoe, per l'allenamento della vigilia
Testa alta dopo il ko. Flavio Cobolli torna ad allenarsi sul campo in vista del secondo match delle Atp Finals contro Frances Tiafoe. E nell'allenamento della vigilia, non mancano i sorrisi e la solita leggerezza sul campo del fan village, assediato da centinaia di curiosi in fila per strappare un selfie con l'azzurro. Flavio scende in campo poco dopo le 16 e scambia per poco più di un'ora con il giovane sloveno Ziga Sesko, numero 3 della classifica Itf. Non manca per lui il calore del pubblico, come fotografato da un cartello piazzato oltre la vetrata da una baby tifosa: "Daje tutta Flavio". Cartoline da Torino.
Nella parte finale dell'allenamento, si palesa poi a bordocampo l'amico Fabio Fognini. Flavio lo chiama: "Fognini". L'ex campione azzurro risponde con una battuta: "Devo giocare anch'io? Se hai bisogno di uno sparring, dimmelo. Ti do un 6-2 6-2". Una gag che strappa un sorriso ai presenti, nel corso di una sessione in cui Flavio insiste sui colpi da fondo campo e in particolare sul rovescio in diagonale con papà Stefano, il suo coach. "Contro Medvedev mi è piaciuto molto il suo approccio mentale, gli avevo detto di essere leggero e di godersela" ha spiegato oggi - in un'intervista all'Adnkronos - il padre allenatore dell'azzurro. "Credo che l'abbia fatto. Poi ha incontrato un grande avversario, difficile da battere in queste condizioni di campo e con la sua esperienza. Adesso testa alla prossima, ci sono ancora delle possibilità e darà tutto come sempre". Proprio quello che, mercoledì sera, si aspettano i tifosi.