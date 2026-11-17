Testa alta dopo il ko. Flavio Cobolli torna ad allenarsi sul campo in vista del secondo match delle Atp Finals contro Frances Tiafoe. E nell'allenamento della vigilia, non mancano i sorrisi e la solita leggerezza sul campo del fan village, assediato da centinaia di curiosi in fila per strappare un selfie con l'azzurro. Flavio scende in campo poco dopo le 16 e scambia per poco più di un'ora con il giovane sloveno Ziga Sesko, numero 3 della classifica Itf. Non manca per lui il calore del pubblico, come fotografato da un cartello piazzato oltre la vetrata da una baby tifosa: "Daje tutta Flavio". Cartoline da Torino.

Cobolli e la gag con Fognini

Nella parte finale dell'allenamento, si palesa poi a bordocampo l'amico Fabio Fognini. Flavio lo chiama: "Fognini". L'ex campione azzurro risponde con una battuta: "Devo giocare anch'io? Se hai bisogno di uno sparring, dimmelo. Ti do un 6-2 6-2". Una gag che strappa un sorriso ai presenti, nel corso di una sessione in cui Flavio insiste sui colpi da fondo campo e in particolare sul rovescio in diagonale con papà Stefano, il suo coach. "Contro Medvedev mi è piaciuto molto il suo approccio mentale, gli avevo detto di essere leggero e di godersela" ha spiegato oggi - in un'intervista all'Adnkronos - il padre allenatore dell'azzurro. "Credo che l'abbia fatto. Poi ha incontrato un grande avversario, difficile da battere in queste condizioni di campo e con la sua esperienza. Adesso testa alla prossima, ci sono ancora delle possibilità e darà tutto come sempre". Proprio quello che, mercoledì sera, si aspettano i tifosi.