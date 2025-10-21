circle x black
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Il post sui social, il 38enne campione conferma invece l'iscrizione al torneo Atp 250 di Atene

Novak Djokovic - Fotogramma /Ipa
Novak Djokovic - Fotogramma /Ipa
21 ottobre 2025 | 20.57
Redazione Adnkronos
Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.

"Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest'anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte", ha spiegato su Instagram il 38enne campione che "spera" di partecipare di nuovo l'anno prossimo. Confermata, invece, l'iscrizione al torneo Atp 250 di Atene che si giocherà la settimana successiva.

Tennis ATP Parigi novak djokovic djokovic atp parigi
