Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: "Per Simone e Damiano"

Il tennista azzurro ha dedicato la vittoria contro Sonego ai membri del suo staff, rientrati in Italia per motivi familiari

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
22 gennaio 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti vince il suo match nel secondo turno dell'Australian Open 2026, contro Lorenzo Sonego, e dedica la sua vittoria a coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, rientrati in Italia per gravi motivi personali. "È stata una partita difficile da preparare, giocare e gestire. Sono orgoglioso di come l’ho affrontata. Il mio coach è dovuto rientrare in Italia per un grave lutto familiare" ha spiegato il toscano dopo ila vittoria, con riferimento all'assenza del suo storico allenatore Simone Tartarini, rientrato in Italia per la morte della madre.

A fine match, Musetti ha scritto sulla telecamera un messaggio per lui e per il preparatore Fiorucci: "Per Simo e Damiano", con un cuore. Nei prossimi giorni, Lorenzo sarà affiancato da José Perlas.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Australian Open Lorenzo Musetti Simone Tartarini Musetti Tartarini
