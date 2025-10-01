circle x black
Cerca nel sito
 

Barcellona-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I blaugrana ospitano i parigini nella seconda giornata di Champions League

Yamal e Lewandowski - Ipa/Fotogramma
Yamal e Lewandowski - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 14.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Champions League. Oggi, mercoledì 1 ottobre, il Barcellona ospita il Psg - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming - allo stadio Montjuic nella seconda giornata della massima competizione europea. I blaugrana di Flick hanno vinto all'esordio in Champions battendo 2-1 il Newcastle in trasferta, mentre in campionato sono reduci dalla vittoria interna contro la Real Sociedad. Un successo che gli ha permesso di volare al primo posto della classifica di Liga, a +1 dal Real Madrid secondo.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, campione d'Europa in carica e trionfatore anche nella Supercoppa europea, invece ha battuto l'Atalanta nel primo turno di Champions, rifilando un netto 4-0 alla squadra di Juric al Parco dei Principi, mentre in Ligue 1 ha superato l'Auxerre in casa 1-0, raggiungendo quota 15 punti al primo posto in classifica, a pari merito con il Lione.

Barcellona-Psg, orario e probabili formazioni

La sfida tra Barcellona e Psg è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Zaire-Emery, Mayulu; Mbaye, Ramos, Barcola. All. Luis Enrique

Barcellona-Psg, dove vederla in tv

Barcellona-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
barcellona psg barcellona psg barcellona psg oggi barcellona champions psg champions champions oggi barcellona psg dove vederla in tv barcellona psg orario
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza