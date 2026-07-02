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Wimbledon, il programma di oggi: da Berrettini a Cobolli, i match di giornata e dove vederli

Tornano in campo i due azzurri che sfideranno il francese Fils e l'australiano Duckworth

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
02 luglio 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quarta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, tornano in campo 5 azzurri: Berrettini sul campo centrale come secondo match contro il francese Fils, Cobolli contro l'australiano Duckworth, terzo incontro sul campo numero 3, Sonego primo match sul campo 14 contro il canadese Diallo, Paolini quarto match sul campo numero 2 contro la svizzera Golubic e Grant alle 12 contro la ceca Bouzkova sul campo 14.

Wimbledon, i match di oggi

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:

CENTRE COURT

Ore 14.30 Pliskova-Swiatek

a seguire Berretini-Fils

a seguire McNally-Rybakina

COURT 1

Ore 14.00 Swan-Keys

a seguire Royer-Zverev

a seguire Mensik-Dimitrov

COURT 2

Ore 12 Fritz-Kypson

a seguire Anisimova-Kenin

a seguire Tiafoe-Choinski

a seguire Paolini-Golunic

COURT 3

Ore 12 De Minaur-Mannarino

a seguire Eala-Joint

a seguire Cobolli-Duckwort

a seguire Osorio-Noskova

COURT 12

Ore 12 Shnaider-Samsonova

a seguire Fearnley-Munar

a seguire Cirstea-Birrell

a seguire Jacquet-Bublik

COURT 18

Ore 12 Fery-Virtanen

a seguire Blinkova-Kostyuk

a seguire Lehecka-Molcan

COURT 14

Ore 12 Sonego-Diallo

a seguire Khacahov-Hanfmann

a seguire Mertens-Timofeeva

COURT 15

Ore 12 Snigur-Jeanjean

a seguire Bergs-Faria

a seguire Rakhimova-Sakkari

COURT 16

Ore 12 Grant-Bouzkova

a seguire Bolkvadze-Krueger

a seguire Halys-Giron

COURT 17

Ore 12 Navarro-Selkhmeteva

a seguire Svajda-Majchrzak.

Wimbledon, dove vedere i match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Tag
berrettini cobolli wimbledon wimbledon 2026
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