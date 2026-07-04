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Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il bulgaro al terzo turno

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
04 luglio 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il bulgaro Grigor Dimitrov - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Londra. Berrettini, nelle due partite precedenti, ha eliminato Wawrinka e Fils, mentre Dimitrov ha superato Sweeny e Mensik.

Berrettini-Dimitrov, orario e precedenti

La partita tra Berrettini e Dimitrov è in programma oggi, sabato 4 luglio: il match, il terzo in programma sul Centrale, inizierà non prima delle 17. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.

Berrettini-Dimitrov, dove vederla in tv

Berrettini-Dimitrov sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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