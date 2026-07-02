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Wimbledon, oggi Berrettini-Fils: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese nel secondo turno dello Slam di Londra

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
02 luglio 2026 | 08.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro affronta il francese Arthur Fils - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra, di cui Jannik Sinner è campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno.

Berrettini-Fils, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Fils è in programma oggi, giovedì 2 luglio, non prima delle ore 16, con il match che è fissato come secondo incontro sul campo Centrale. I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal francese nell'Atp di Tokyo del 2024, con l'azzurro costretto a ritirarsi dopo il primo set.

Berrettini-Fils, dove vederla in tv

Berrettini-Fils sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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