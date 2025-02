Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 26 febbraio, l'azzurro affronta Christopher O’Connell agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai. Il match sarà il quarto incontro sul campo 1 a partire dalle 11 italiane (inizio previsto dunque non prima delle 15:30), in una giornata che vedrà impegnato anche Luca Nardi contro il belga Zizou Bergs.

Berrettini-O’Connell, i precedenti

Berrettini arriva al match dopo aver eliminato il francese Gael Monfils in due set, mentre O’Connell ha sfruttato il ritiro di Dimitrov dopo il primo set. Tra l'azzurro e l'australiano c'è un solo precedente, vinto da Matteo l'anno scorso nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Berrettini-O'Connell, dove vederla in tv

L’incontro tra Berrettini e O'Connell nell'Atp 500 di Dubai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.