Gesto choc contro Matteo Berrettini a Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi, dove sfiderà Matteo Arnaldi nel derby azzurro che vale un posto in semifinale, battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo negli ottavi. Durante il decisivo terzo set, deciso al tie break, Berrettini ha dovuto superare anche una 'maledizione' lanciata dall'angolo, molto poco sportivo, di Cerundolo, mattatore di Jannik Sinner nel secondo turno.

Quando Berrettini si preparava a rispondere al servizio dell'argentino, nel corso del terzo set, le telecamere hanno infatti inquadrato l'angolo di Cerundolo, immortalando una donna che, seduta in prima fila, ha fatto il gesto delle corna verso l'azzurro. Un modo per augurargli sfortuna e che poco si addice al bon ton proprio del tennis.

Il gesto censurabile ancora dall'angolo di #Cerundolo con il tennista argentino del tutto incolpevole (ma che brutta gente che ha attorno).

Comunque il #malocchio ha portato male, rimbalzandole addosso alla grande

E le #corna chissà dove se le ritrova adesso?… pic.twitter.com/iA6Zmj57Jb — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕜 𝕕𝕚 ℙℙℝ (@Frank201410) June 2, 2026

Non è la prima volta che l'angolo dell'argentino si fa notare per gesti poco sportivi nel corso del torneo. Proprio durante il match con Sinner, l'allenatore di Cerundolo è stato immortalato esultare in maniera smodata di fronte alle difficoltà fisiche dell'azzurro, alle prese con un colpo di sole che gli ha provocato sensazione di vomito e un accenno di crampi. Durante le fasi finali del match, lo stesso coach ha fatto il segno di 'andare a dormire' proprio verso Sinner, scatenando l'ira social dei tifosi di Sinner.