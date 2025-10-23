circle x black
Berrettini vince ancora a Vienna, Norrie battuto e quarti raggiunti

Il tennista azzurro affronterà Alex De Minaur al prossimo turno dell'Atp 500

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
23 ottobre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Vienna. Il tennista azzurro, numero 59 del mondo, ha battuto oggi, giovedì 23 ottobre, per la terza volta consecutiva in carriera il britannico Cameron Norrie, numero 35 Atp, nel secondo turno del torneo Atp di Vienna.

L'azzurro si è imposto dopo una maratona di 3 ore e 16 minuti in tre set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4 e ai quarti di finale affronterà l'australiano Alex De Minaur.

