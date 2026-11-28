Marco Bezzecchi vince la gara sprint del Gp di Valencia. Il pilota romagnolo dell'Aprilia si impone davanti al compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Martin. A completare il podio Enea Bastianini con la Ktm. Quarto posto per il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura che si lascia alle spalle del Ducati di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Incredibile incidente al via della gara. La moto di Marc Marquez è andata a fuoco e la partenza, quando le moto erano già schierate e stavano aspettando lo spegnimento dei semafori. La partenza è stata ritardata di mezz'ora. Marquez, che domani correrà la sua ultima gara della carriera, è stato penalizzato con due long lap penalty chiudendo fuori dalla zona punti. Con il successo di oggi Bezzecchi scavalca Martin al secondo posto nella classifica mondiale piloti alle spalle del campione Marc Marquez.