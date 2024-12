Bove, il calcio fa il tifo per il talento romano della Fiorentina

L’Italia incrocia le dita spera che, per Edoardo Bove, tutto si concluda per il meglio. Il centrocampista della Fiorentina, colpito da un malore nella partita di Serie A contro l’Inter, è uscito dal campo in barella al minuto 18 della gara del Franchi ed è stato poi portato in ambulanza all’ospedale fiorentino di Careggi. Ma chi è il centrocampista viola? Bove è stato in questo avvio di campionato uno dei protagonisti della sorprendente squadra di Palladino, capace di collezionare 28 punti nelle prime 13 giornate di Serie A.

Chi è Edoardo Bove

Nato a Roma il 16 maggio 2002 e cresciuto nel quartiere Appio Latino, dopo le giovanili nella Boreale Don Orione Bove ha passato un provino con la Roma con l’ok di Bruno Conti e poi ha fatto tutta la trafila con i giallorossi. L’esordio tra i professionisti è arrivato il 9 maggio 2021, nel finale della gara vinta per 5-0 contro il Crotone (subentrato al posto di Darboe). I tifosi romanisti probabilmente ricorderanno la definizione che di lui diede l’ex tecnico José Mourinho: "Io spero che la gente mi interpreti bene. Di Edoardo Bove dico che è un cane malato, amorevolmente. Perché morde, corre, dà tutto quando gioca. E mi fa tanto piacere. È un romanista in campo". A riassumere un tifo, quello per la Roma, che Bove non ha mai nascosto. Nemmeno nel momento del saluto alla squadra in estate, per trasferirsi alla Fiorentina.

Gli idoli Totti e De Rossi

Cresciuto con gli idoli Totti e De Rossi, Bove non ha mai trascurato gli studi e si è diplomato con 100 al Liceo scientifico a indirizzo sportivo, iscrivendosi in seguito al corso di Economia e Management alla Luiss. Più volte protagonista anche nelle selezioni giovanili azzurre, è oggi un punto fermo dell’Under 21. A inizio settembre, nel 7-0 rifilato a San Marino, aveva anche trovato la gioia del primo gol con gli Azzurrini.

Il calcio prega per Bove

Il mondo del calcio si sta stringendo intorno a Edoardo Bove, con tanti messaggi di vicinanza. Uno dei primi è arrivato dalla Roma: "Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!" le parole affidate ai social dal suo ex club. Una preghiera è arrivata dai compagni di squadra, a cominciare da David De Gea. "God please", "Dio, per favore" ha scritto il portiere della Fiorentina su X. L'Inter ha poi scritto "Siamo con te, forza Edoardo" e tra i tanti messaggi affidati ai social ce n'è anche uno dell’ex stella della Francia Thierry Henry. "Stavo vedendo la partita e sono rimasto gelato. I miei pensieri e le mie preghiere sono per Bove e per la sua famiglia".