Malore in campo per Edoardo Bove, durante Fiorentina-Inter. La partita di Serie A iniziata alle 18 è stata sospesa dopo che il calciatore si è accasciato a terra all'improvviso, al minuto 17. In campo ci sono stati momenti concitati, con i giocatori in lacrime, e Bove è stato portato in barella verso l’ambulanza presente a bordo campo e quindi trasferito all'ospedale di Careggi. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, all'arrivo in ospedale Bove respirava autonomanente con battito cardiaco. Il calciatore, inizialmente non cosciente, ha ripreso conoscenza.