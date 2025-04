Grande appuntamento per la boxe italiana. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, Guido Vianello torna sul ring. Al Palms Casino Resort di Las Vegas, il peso massimo italiano affronterà l’americano Richard Torrez Jr, argento alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 prima di diventare professionista. Il match può rappresentare una svolta per la carriera del romano, per avvicinarsi alla possibilità di combattere per il titolo mondiale.

Guido Vianello, chi è

Guido Vianello è uno dei pugili più in vista del movimento azzurro. Nato a Roma il 9 maggio 1994, si è trasferito in America sei anni fa per inseguire il sogno del titolo mondiale. Alto un metro e 98, è soprannominato “The Gladiator” e vanta trascorsi in Nazionale (nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nella categoria Supermassimi, venendo eliminato al primo turno).Il suo score da pro racconta 13 vittorie (11 per ko), 2 sconfitte e un pareggio: nel suo ultimo incontro ha battuto il russo Arslanbek Makmudov, all’ottava ripresa.

Al momento, Vianello è 15esimo nella classifica Wbc, 13esimo Ibf e 15esimo Wbo: vincere a Las Vegas significherebbe fare un salto importante verso la vetta della categoria regina.

Vianello-Torrez Jr, orario e dove vedere il match

Il match tra Guido Vianello e Richard Torrez Jr sarà il penultimo di una card che inizierà alle 2. “The Gladiator” dovrebbe salire sul ring intorno alle 5 italiane. Il suo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e sarà visibile anche in differita su Rai Sport domenica alle 22.30.