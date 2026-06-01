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Bozzetti (Ffm): "Milano in Ice Hockey League notizia straordinaria"olo]

Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
01 giugno 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ingresso di Milano nell'Ice Hockey League rappresenta una notizia straordinaria per la città, per la Lombardia e per tutto il movimento dell'hockey italiano". Così in una nota il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. "Dopo l'assegnazione dei Mondiali femminili del 2027, questo ulteriore risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità delle Olimpiadi di Milano-Cortina sta producendo effetti concreti e duraturi - aggiunge -. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una fase di grande crescita e Milano ha tutte le caratteristiche per diventarne uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale e internazionale. L'approdo nell'Ice Hockey League rappresenta un ulteriore tassello di quella legacy olimpica resa possibile anche dagli investimenti infrastrutturali che Fondazione Fiera Milano ha scelto di mettere in campo per il futuro della città e del territorio".

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"Fondazione Fiera Milano ha creduto fin dall'inizio nella necessità di trasformare l'entusiasmo olimpico in infrastrutture, opportunità e progettualità capaci di lasciare un segno nel tempo - sottolinea Bozzetti -. La realizzazione della Milan Ice Fiera Arena nasce proprio con questo obiettivo: offrire una casa agli sport del ghiaccio, ai giovani, alle famiglie e alle competizioni internazionali. Vedere oggi una squadra milanese accedere a una delle più prestigiose leghe europee conferma la validità di questa visione e rafforza l'ambizione di costruire attorno all'hockey un ecosistema sportivo capace di generare valore per il territorio, attrarre eventi e consolidare la vocazione internazionale di Milano. È la dimostrazione che la legacy di Milano-Cortina non si esaurisce con i Giochi, ma continua a generare opportunità, investimenti e nuove prospettive di sviluppo per lo sport e per la comunità".

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Tag
Ice Hockey League Legacy Olimpica Sport del ghiaccio
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