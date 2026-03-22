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Braccio di Pongracic in area, niente rigore: proteste in Fiorentina-Inter

Episodio arbitrale nella 30esima giornata di Serie A

Pongracic - Ipa/Fotogramma
Pongracic - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 22.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche e proteste in Fiorentina-Inter. Oggi, domenica 22 marzo, la partita del Franchi, valida per la 30esima giornata di Serie A, è stata segnata anche da episodi arbitrali. Tra i gol annullati a Barella e Kean per fuorigioco, c'è anche un presunto calcio di rigore non assegnato ai nerazzurri per tocco di mano di Pongracic in area.

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Succede tutto nel corso del primo tempo. Dumfries scende per l'ennesima volta sulla destre e mette un cross che sbatte sul braccio di Pongracic. Immediate le proteste dei giocatori nerazzurri, con Barella il primo ad alzare le braccia per reclamare il rigore, ma l'arbitro Colombo lascia correre e il Var non lo richiama.

Le immagini mostrano come dopo un rimbalzo il pallone arrivi dalle parti di Pongracic, che per colpirla di petto finisce per intervenire con il braccio, effettivamente largo. Il movimento è giudicato però congruo da Colombo, tra le proteste nerazzurre.

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Serie A Fiorentina Inter rigore non assegnato
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