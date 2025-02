L'azzurra vince il primo set in Romania, poi cede alla distanza contro la tennista russa

Niente da fare per l'azzurra Lucia Bronzetti, sconfitta in finale al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca. La 26enne romagnola, numero 72 del mondo, cede alla 23enne russa Anastasia Potapova, numero 32 del ranking Wta e prima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in poco più di due ore di gioco.