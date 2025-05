Buffon: "Abbiamo abiurato la nostra storia calcistica, ce ne siamo vergognati"

“Talento italiano? C’è stata una epoca o epopea vissuta con tanti compagni e oggi un po' meno. Come mai? Nel sangue degli italiani scorre dna calcistico ma non troviamo la filiera di talenti. Noi ben presto ci siamo vergognati di essere quello che siamo sempre stati. Noi non siamo la Spagna e se vogliamo provare ad esserlo siamo almeno 40 anni indietro, abbiamo abiurato la nostra storia. Chiellini e Cannavaro oggi non giocherebbero... Chiellini non ha il filtrante. Quando vedo il Barcellona mi diverto, a Ferrara, Cannavaro, Chiellini non puoi chiedere di tenere linea così alta, però c'è la contraddizione, conta il risultato o far divertire?”. Queste le parole di Gigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana di calcio al lancio dei 100 giovani calciatori selezionati per il prossimo Golden Boy, celebre premio di Tuttosport, al teatro Cucinelli a Solomeo.

“Abbiamo sempre avuto una grande scuola di portieri, di difensori e anche di attaccanti perché avevamo dei maestri che da bimbi ci insegnavano il mestiere. Oggi si parla di atleti incredibili ma non vedo delle specializzazioni, il difensore lo vedo come un giocatore, forse sa fare più cose, ma quando giocavo con loro sapevano che difendevano come nessuno e questo lo abbiamo veramente trascurato”, ha aggiunto Buffon.