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Buonfiglio (Coni): "Premio Faiplay segnala una sfida e mostra un sogno"

02 luglio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
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"Essere al Premio Fair Play Menarini è importantissimo per tanti motivi. Ho visto i campioni che vengono premiati nell'edizione 2026: sono un esempio meraviglioso. Ancora una volta provo un grande senso di affetto e di gratitudine nel portare avanti questo Premio, il Fair Play che come dissi l'anno scorso, mi auguro che tra 10 anni diventi obsoleto perché tutti si comportano bene. E' un sogno, una sfida, ma siamo contenuti di partecipare". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, intervenendo questa sera a Firenze alla cena di gala della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

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