Calcio, Antognoni: "Nazionale Under 21 ha fatto un buon campionato"

La Nazionale italiana Under 21 di calcio "ha fatto un buon campionato europeo. Speravamo di raggiungere un obiettivo migliore, però diciamo gli eventi ci hanno così un po' penalizzato, soprattutto la partita con la Germania dopo l'espulsione di due giocatori è diventata difficile per poter ottenere il risultato. Abbiamo subito il gol ma speravamo di potercela giocare ai rigori visto che l'unico obiettivo in quel momento era quello, però abbiamo visto dei giocatori interessanti e quindi è stato tutto positivo". Lo ha detto Giancarlo Antognoni, simbolo della Fiorentina e campione del mondo 1982, Ambasciatore del Fair Play Menarini.