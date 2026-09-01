La Lazio prende Gudmundsson, mentre Kean va al Como e ora è caccia agli svincolati da Icardi a Cavani e Benzema

Si chiude il calciomercato in Italia e a fare notizia c'è il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter. Il club nerazzurro ha voluto confermare la fiducia nel giovane bomber azzurro facendogli firmare un contratto fino al 2032. In tema di attaccanti è ufficiale il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como con il contratto depositato, mentre i viola si assicurano Beto dall'Everton e Gnonto dal City, oltre a Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Il Como ha preso anche il portiere del Chelsea Robert Sanchez. Per quanto riguarda la Juventus, Luciano Spalletti si è assicurato un altro attaccante e dopo aver ceduto Jonathan David all'Atletico Madrid, ha depositato il contratto di Nick Woltemade, che arriva in prestito secco dal Newcastle per 5 milioni di euro con i bianconeri che hanno ufficializzato l'arrivo di Pape Matar Sarr. E' saltato, invece, il trasferimento di Youssouf Fofana al Lione. Il centrocampista resta al Milan, come Manu Konè che resta alla Roma, vista l'opposizione della cessione al Chelsea, per 60 mln di euro, del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che resta però senza attaccante esterno anche in questa sessione di mercato.

Ultima giornata importante anche per la Lazio di Rino Gattuso che si assicura l'attaccante esterno, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, Albert Gudmundsson dalla Fiorentina, dopo aver ceduto Boulaye Dia a favore del club francese Stade Rennais F.C e aver risolto il contratto con Samuel Gigot. L'Atalanta si assicura dopo Kessie anche Rowe dal Bologna in prestito oneroso con obbligo di riscatto (40 milioni complessivi) + 10% futura rivendita più il cartellino del giovane Cassa al Bologna (verrà girato in prestito al Catanzaro).

Il Sassuolo si è assicurato dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto Kakari Ibrahim Sulemana, mentre il Torino ha preso dalla Fiorentina Rolando Mandragola e acquistato a titolo definitivo dal Verona l'esterno Rafik Belghali oltre a Daniel Santos Braganca dallo Sporting Lisbona. Nuovo attaccante per il Cagliari, che ha preso Mbala Nzola dalla Fiorentina.

Ora si apre la caccia agli svincolati con le occasioni a parametro zero con grandi nomi, da Cavani ad El Shaarawy, fino ad James Rodriguez, Icardi e Benzema, ma anche Sterling, Brozovic, Sancho, Neto, Pogba e Alaba.