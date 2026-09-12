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Lazio-Milan, Lotito in tribuna con Cragnotti e il nipote di Lenzini

La storia della società biancoceleste in tribuna all'Olimpico

Lotito e Cragnotti in tribuna - Dazn
Lotito e Cragnotti in tribuna - Dazn
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12 settembre 2026 | 19.46
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il big match allo stadio Olimpico tra Lazio e Milan non ha fatto registrare il tutto esaurito, con la protesta ancora in atto dei tifosi della Lazio ha ha visto sugli spalti personalità di spicco del mondo biancoceleste.

In tribuna il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito è sopra all'ex numero uno della Lazio Sergio Cragnotti, idolo dei contestatori, e il nipote del presidente Umberto Lenzini l’uomo che cambiò per sempre il destino biancoceleste e primo presidente scudettato. Poco prima dell'inizio della sfida le telecamere hanno inquadrato l'ex Lazio Pedro.

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calcio Serie A Lazio Milan olimpico Lotito contestazione
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