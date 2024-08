Dallo scambio Saelemaekers-Abraham a Koné in giallorosso, per la Juve salta l'affare Sancho

Si avvicina a grandi passi la chiusura del calciomercato fissata per la mezzanotte di oggi con le squadre di Serie A alla ricerca del 'colpo' dell'ultima ora. Tra le più attive sul mercato in queste frenetiche ore, tra news e rumors, ci sono Milan e Roma che hanno perfezionato lo scambio tra l'attaccante Tammy Abraham, già a Milano per le visite mediche, e il centrocampista Alexis Saelemaekers.

Sfumata la pista Koné, il Milan cerca un rinforzo per il centrocampo: i rossoneri sperano di trovare in extremis un accordo con l'ex Juve Rabiot; ancora in forse la permanenza a Milanello dell'algerino Ismael Bennacer che le sirene di mercato danno in trattative con l'Atletico Madrid.

Fronte Inter: in dirittura d'arrivo l'approdo in nerazzurro del difensore argentino Exequiel Palacios, per lui pronto un contratto fino al 2029. E' sbarcato nella Capitale Manu Koné, il centrocampista francese del Borussia M'gladbach è il nuovo acquisto della Roma. Per la squadra di De Rossi movimenti anche in difesa: nel mirino dei giallorossi ci sarebbe il tedesco Mats Hummels svincolato. Attiva anche la Fiorentina, la Viola spera di piazzare un doppio colpo in entrata: oltre al laziale Danilo Cataldi anche il romanista Edoardo Bove, sullo sfondo resta l'ipotesi di un ritorno in Italia, dopo l'esperienza all'Union Berlin, di Robin Gosens.

Sull'altra sponda del Tevere la Lazio, con Nicolò Casale in partenza direzione Bologna pensa al difensore francese Samuel Gigot dal Marsiglia. Il Napoli, che sta facendo un ultimo tentativo per portare all'ombra del Vesuvio il centrocampista del Brighton Billy Gilmour, sta limando i dettagli della cessione di Victor Osimhen ai sauditi dell'Al-Ahli per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 milioni di euro.

Sfuma l'arrivo a Torino, sponda Juventus, dell'attaccante inglese Jadon Sancho, troppo alta la richiesta del Manchester United per il cartellino del giocatore che ora potrebbe accordarsi con il Chelsea.

Infine un affare sull'asse Torino-Empoli, i granata hanno chiuso l'affare per il difensore polacco Sebastian Walukiewicz, in cambio arriveranno ad Empoli Pietro Pellegri e Saba Sazonov. Il countdown della finestra di calciomercato è partito, a mezzanotte si chiude.