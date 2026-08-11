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Musiala al Galatasaray è una fake news? Giornalista fermato dalla polizia per scoop di calciomercato

Si tratta del primo provvedimento del genere. Burhan Can Terzi è stato rilasciato dopo alcune ore e, secondo quanto riferiscono i media locali, è tornato in libertà senza ulteriori restrizioni

Jamal Musiala - (Ipa)
Jamal Musiala - (Ipa)
11 agosto 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un giornalista turco è stato fermato dalla polizia per… una notizia di calciomercato. Il giornalista Burhan Can Terzi ha diffuso la notizia relativa all’imminente passaggio di Jamal Musiala dal Bayern Monaco al Galatasaray. Il club di Istanbul ha smentito categoricamente la trattativa e il giornalista è stato fermato e trattenuto per alcune ore dalla polizia su disposizione del procuratore generale di Bakirkoy. Terzi, come riferisce il quotidiano Haberler, avrebbe “diffuso notizie fuorvianti”. Si tratta del primo provvedimento del genere adottato nei confronti del giornalista. Terzi è stato rilasciato dopo alcune ore e, secondo quanto riferiscono i media locali, è tornato in libertà senza ulteriori restrizioni.

La vicenda è stata stigmatizzata dal Galatasaray, che ha acceso i riflettori sulla notizia considerata una fake news totale.

“Le voci secondo cui il calciatore professionista Jamal Musiala si trasferirà al Galatasaray sono false”, la posizione categorica del club.

“Mantenere vive queste voci, chiaramente infondate, è un tentativo di creare una percezione fuorviante per il pubblico e screditare le attività di mercato del nostro club.

È significativo che le stesse persone e gli stessi media che diffondono queste speculazioni abbiano già diffuso affermazioni infondate simili la scorsa stagione”, prosegue la società.

“Il Galatasaray svolge le attività di mercato con grande meticolosità e riservatezza, nell'interesse del club. Notizie infondate e speculazioni non cambieranno i principi e gli obiettivi del nostro club.

Chiediamo gentilmente al pubblico e ai grandi tifosi del Galatasaray di basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni ufficiali del nostro club e di non dare credito a notizie e speculazioni che non rispecchiano la verità, né alle persone e ai media che le diffondono incessantemente”, conclude il Gala.

Riproduzione riservata
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Musiala al Galatasaray Jamal Musiala musiala galatasaray giornalista fermato calciomercato giornalista fermato
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