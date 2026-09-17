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Rivoluzione al Chelsea, Clearlake rileva le quote di Boehly che lascia la presidenza

Il fondo sale all'86,5% del club londinese con una valutazione da 5 miliardi di sterline: si attende il nome del nuovo numero uno dei Blues

Todd Boehly - Ipa/Fotogramma
Todd Boehly - Ipa/Fotogramma
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17 settembre 2026 | 16.26
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Svolta ai vertici del Chelsea: Clearlake Capital ha acquisito la totalità delle azioni in possesso di Todd Boehly e Mark Walter, salendo così all'86,5% del capitale sociale della società londinese. L'acquisizione segna il definitivo addio dell'imprenditore statunitense al ruolo di patron dei Blues. In base agli accordi ufficializzati tramite una nota del club, l'intero asset economico viene stimato sulla base di 5 miliardi di sterline (quasi 6 miliardi di euro). L'identità della figura che prenderà il posto al vertice dell'organigramma non è stata tuttavia ancora svelata. Il fondo acquirente ha ribadito l'intenzione di proseguire lungo la traiettoria gestionale già tracciata. Dal canto suo, l'ormai ex presidente ha salutato il pubblico esprimendo orgoglio per l'esperienza vissuta e massima fiducia nel domani sportivo della squadra.

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chelsea clearlake todd boehly mark walter svolta ai vertici del chelsea
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