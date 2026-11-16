circle x black
Cerca nel sito
 

Campionati italiani di Pattinaggio figura a Fiera Ice Arena, Bozzetti: "Legacy olimpica concreta"

Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
Giovanni Bozzetti - (Foto ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ospitare per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano". Lo dice il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando il fatto che i Campionati italiani assoluti di pattinaggio di figura si svolgeranno a dicembre alla Fiera Ice Arena, a Rho.

"Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l’eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore", dice Bozzetti. "Fiera - aggiunge - non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Svelato il volto del prossimo James Bond: Robert Pattinson sarà il nuovo 007 - Video
"Pma per tutte", depositate 56mila firme per legge su fecondazione assistita - Video
News to go
Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti
Atp Finals, è il giorno di Alcaraz e Cobolli: il day 2 a Torino - Videonews dal nostro inviato
Leone XIV vola sui cieli del Perù in elicottero, il video del Papa nella cabina di pilotaggio
News to go
Influenza, quasi 500mila italiani a letto con virus respiratori
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza