Campionati italiani di Pattinaggio figura a Fiera Ice Arena, Bozzetti: "Legacy olimpica concreta"

“Ospitare per la prima volta i Campionati italiani di pattinaggio di figura è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano". Lo dice il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, commentando il fatto che i Campionati italiani assoluti di pattinaggio di figura si svolgeranno a dicembre alla Fiera Ice Arena, a Rho.

"Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l’eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore", dice Bozzetti. "Fiera - aggiunge - non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un’occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti".