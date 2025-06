Alexander Bublik, una delle mine vaganti di questo Wimbledon , ha svelato in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' di sognare un futuro in Italia. "Io sembro chissà che tipo sfrenato, ma sono sempre stato uno tranquillo, un po' pantofolaio. Cerco di evitare di stare nella bolla del tennis, mi piace la vita vera", ha dichiarato il tennista kazako.

E quando gli chiedono come vede il suo futuro, risponde "in un vigneto in Toscana ad assaggiare vino e olio, tra le viti e gli ulivi". Alexander Bublik che ama il cibo italiano e in casa ha uno chef italiano, dice di aver "pensato anche di comprare casa qualche anno fa" nel Bel Paese. "L'Italia è bellissima, - ha spiegato - ma vicino a Montecarlo per me sarebbe più comodo, magari dalle parti di Torino. Potreste vedermi lì, in qualche vecchio bar a bere un caffè corretto con la grappa".

Dopo aver battuto Sinner nell'Atp di Halle, Bublik è sicuramente uno dei nomi da tenere d'occhio in Inghilterra. In quel match, ha detto alla 'Gazzetta dello Sport', "ci ho messo concentrazione, intensità, e quando servo bene è difficile superarmi. Ma Halle è diverso da uno Slam e Jannik è fortissimo".