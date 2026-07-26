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Cannes-Roma, amichevole oggi: orario e dove vederla in tv

Giallorossi impegnati in amichevole in Francia

Gasperini - (Fotogramma)
Gasperini - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma scende in campo oggi, domenica 26 luglio 2026, per l'amichevole in casa del Cannes. La sfida tra i giallorossi e la formazione francese, in diretta tv e streaming, è in programma alle 17.30.

La probabile formazione

ROMA - (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Angelino; Dybala, Cherubini; Malen. All. Gasperini.

Come vedere Cannes-Roma in tv e streaming

L'amichevole Cannes-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. Sarà visibile online sulla piattaforma, oppure tramite l'app per smart tv compatibili. E' possibile utilizzare PlayStation o Xbox per trasmettere il match in tv, TIMVISION Box o Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV per trasmettere le immagini da un device.

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Tag
cannes roma amichevole cannes roma
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