Il Gp di Monaco di Formula 1 regala un nuovo e inatteso colpo di scena. Al termine della gara dello scorso 7 giugno (vinta da Kimi Antonelli), il podio aveva premiato Hadjar, favorito dalla penalizzazione di cinque secondi data a Gasly per eccesso di velocità in pit-lane. Il provvedimento, tuttavia, era stato poi revocato, restituendo al pilota Alpine la terza posizione. La vicenda è tornata di nuovo sotto i riflettori a distanza di tre mesi. Il motivo? La Fia ha accolto i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull, riaprendo il 'caso' e modificando ancora una volta la classifica finale. Il verdetto riporta quindi Hadjar sul terzo gradino del podio, in quello che è ormai diventato un vero e proprio caso senza fine.

Gp Monaco, cambia podio Formula 1 dopo tre mesi

La nuova decisione della Fia cancella dunque la precedente decisione favorevole al pilota della Alpine, che perde così il podio conquistato dopo la prima revisione del caso. E Gasly retrocede dalla terza alla settima posizione, mentre a festeggiare è Isack Hadjar, che risale sul gradino più basso del podio e regala alla Red Bull un terzo posto. La modifica della classifica coinvolge anche gli altri piloti: Oscar Piastri sale al quarto posto, Liam Lawson al quinto e Arvid Lindblad completa la top six in sesta posizione. La decisione è stata commentata nella conferenza stampa di oggia Monza dall'executive advisor di Alpine Flavio Briatore: "È ingiusto".

Formula 1, come cambia classifica piloti

Ecco come cambia la classifica piloti dopo la decisione della Fia sul Gp di Monaco:

1. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes 242 punti

2. Lewis Hamilton — Ferrari 183 punti

3. George Russell — Mercedes 183 punti

4. Lando Norris — McLaren 159 punti

5. Charles Leclerc — Ferrari 155 punti

6. Max Verstappen — Red Bull 112 punti

7. Oscar Piastri — McLaren 106 punti

8. Isack Hadjar — Red Bull 71 punti

9. Liam Lawson — Racing Bulls 51 punti

10. Pierre Gasly — Alpine 35 punti

11. Arvid Lindblad — Racing Bulls 25 punti

12. Franco Colapinto — Alpine 19 punti

13. Oliver Bearman — Haas 18 punti

14. Gabriel Bortoleto — Audi 10 punti

15. Carlos Sainz — Williams 6 punti

16. Nico Hulkenberg — Audi 6 punti

17. Alexander Albon — Williams 5 punti

18. Esteban Ocon — Haas 3 punti

19. Fernando Alonso — Aston Martin 3 punti

20. Valtteri Bottas — Cadillac 0 punti

21. Sergio Perez — Cadillac 0 punti

22. Lance Stroll — Aston Martin 0 punti