circle x black
Cerca nel sito
 

Ceccon: "Basta con i 200 dorso, piuttosto vado a zappare i campi di pomodori"

L'azzurro si sfoga dopo la finale agguantata agli Europei di nuoto di Parigi

Thomas Ceccon - IPA
Thomas Ceccon - IPA
11 agosto 2026 | 21.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Thomas Ceccon non abbandona il suo proverbiale umorismo e sui social si lascia andare a un particolare commento dopo la seconda giornata di gare in vasca degli Europei di nuoto di Parigi: "Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori" ha detto l'azzurro, oro olimpico nei 100 dorso a Parigi, dopo le qualificazioni di oggi, martedì 11 agosto. Dopo aver sfiorato una medaglia nei 50 farfalla, chiudendo la gara al quarto posto, Ceccon ha agguantato la finale dei 200 dorso con l'ultimo tempo disponibile delle semifinali.

Un 1'55"86 per il campione olimpico di Parigi, che non rende soddisfatto un atleta di solito abituato a vincere o quantomeno a lottare per le prime posizioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ceccon Thomas Ceccon Ceccon Europei Europei nuoto
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza