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Champions, oggi Inter-Shakhtar: orario, probabili formazioni e dove vederla

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La squadra di Chivu affronta gli ucraini nella terza giornata della fase campionato

Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
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21 ottobre 2026 | 06.42
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cristian Chivu ospita lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i nerazzurri hanno perso 2-1 a Madrid con il Real e 4-3 in casa contro il Brugge. La squadra ucraina ha conquistato finora quattro punti in classifica, frutto del pari per 1-1 all'esordio ad Eindhoven e della vittoria per 3-0 in casa con l'Aek Atene nel match disputato a Stamford Bridge a Londra. Tra due settimane lo Shakhtar giocherà in casa contro il portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre l'Inter affronterà il Feyenoord in trasferta.

Inter-Shakhtar, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Shakhtar, in campo alle 21:

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Pedrinho, Mendoza; Kauã Elias. Allenatore: Arda Turan.

Inter-Shakhtar, dove vederla

Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Riproduzione riservata
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