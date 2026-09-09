Champions League, la Roma torna dopo 7 anni: contro il Fenerbahce, giallorossi avanti a 2,15 su Sisal.it

La Roma, dopo una partenza praticamente perfetta in campionato, comincia la sua avventura in Champions League, un palcoscenico che ai giallorossi mancava da sette anni, l’ultima partecipazione risale infatti alla stagione 2018-2019 con l’eliminazione ai quarti di finale. La squadra di Gasperini comincia da Istanbul contro il Fenerbahce, che arriva alla sfida con la Roma dopo aver superato Górnik Zabrza, Sturm Graz e Lione. Un banco di prova importante che, per gli esperti Sisal, è alla portata dei capitolini: la Roma è infatti avanti con il successo a 2,15, si sale a 3,25 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 3,40. Dieci gol realizzati nelle prime 3 di campionato, numeri incredibili quelli dell’attacco giallorosso che dovrebbe imporsi anche contro i turchi, la rete romanista è infatti a un rasoterra 1,15, ma probabile che a segnare siano entrambe, con il Gol a 1,52. Gasperini si gode Donyell Malen, il bomber giallorosso ha iniziato la nuova stagione così come l’aveva conclusa, cioè segnando quasi un gol a partita: 5 reti in 3 gare il bottino dell’olandese finora, che è il primo indiziato a entrare nel tabellino marcatori anche con i turchi, ipotesi a 2,00. Ottimo inizio anche per Dybala, autore di quattro assist nelle tre giornate di campionato disputate finora: un altro passaggio decisivo dell’argentino è dato a 3,00 mentre la prima rete in Champions con la maglia giallorossa è a 2,75. Tra i turchi, occhi puntati sul grande ex, Romelu Lukaku: la firma del belga sul match è a 3,00, mentre il timbro di Greeenwood - ‘sogno’ estivo di Gasperini - è a 2,75. Occhio all’ex Lazio Vedat Muriqi, che potrebbe sentire l’aria di derby: in pole tra i padroni di casa a 2,40.

Il Como si prepara allo storico esordio in Champions League, in un Sinigaglia da tutto esaurito arriva il Lipsia che, invece, torna in Europa dopo un anno in cui non ha disputato le coppe e si appresta a giocare la Champions per l’ottava volta nella sua storia. Il debutto dei lariani sarà accompagnato dalla vittoria secondo gli esperti Sisal che favoriscono gli uomini di Fabregas, complice l’ottimo inizio in campionato con 2 vittorie e 1 pareggio: il club lombardo è ampiamente favorito, a 1,85, si sale a 4,00 per la vittoria ospite, il pareggio è a 3,75. I primi candidati al gol sono Douvikas, a 2,25, e Nico Paz, a 2,50, ma occhio al possibile esordio dal primo minuto Moise Kean, entrato con il Genova nel finale e capace di regalare un assist vincente a Diao: la rete dell’ex viola vale 2,00.