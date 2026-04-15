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Champions, oggi Bayern-Real: orario, probabili formazioni e dove vederla

I tedeschi ospitano i Blancos nel ritorno dei quarti di finale

Mbappé - Fotogramma/IPA
Mbappé - Fotogramma/IPA
15 aprile 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena nella sfida di ritorno dei quarti. I bavaresi arrivano dal successo in trasferta per 2-1 nella gara d'andata (reti di Luis Diaz e Harry Kane per i bavaresi e Mbappé per gli spagnoli), risultato che obbliga i Blancos di Arbeloa a una partita all'attacco per cercare la rimonta in terra tedesca. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

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Bayern-Real, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Bayern-Real, in campo alle 21:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Eder Militao, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Guler, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa

Bayern-Real, dove vederla

La partita dei quarti di Champions tra Bayern e Real sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video.

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Champions League Bayern Real Champions League oggi Bayern Real Madrid
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