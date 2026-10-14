circle x black
Cerca nel sito
 

Gasperini: "Avevamo surclassato il Real, poi ci siamo piantati, difficile spiegare perché"

Il tecnico giallorosso prova ad analizzare l'incredibile harakiri maturato nei minuti finali

Gian Piero Gasperini - Ipa
Gian Piero Gasperini - Ipa
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 23.36
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

“Ci siamo piantati sul traguardo nel modo anche meno previsto, sulle delle situazioni di calcio d’angolo, dove siamo stati veramente passivi. Abbiamo perso una partita che avevamo condotto in un modo notevole. Difficile cercare delle situazioni diverse se non analizzare mentalmente. Loro hanno risorse su calcio d’angolo ma nel primo tempo non c’era questa negatività che abbiamo mostrato nel finale, quasi fossimo paralizzati dalla situazione". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini dopo il ko con il Real Madrid per 4-3 all'Olimpico nella seconda giornata di Champions League con i giallorossi avanti per 3-1 a sette minuti dal 90'

"A me sembra che il Real non ce la facesse più -aggiunge il tecnico giallorosso-. Potevamo fare anche qualche altro gol. Li abbiamo surclassati in tutto. Loro hanno fatto i gol e giustamente valgono, sono stati bravi a metterci fisicità. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza. L’abbiamo vista tutti la partita. Quindi è chiaro che si lavora su quelle basi, poi le gare vanno portate in fondo e i minuti finali sono fondamentali anche se hai il doppio vantaggio. Sicuramente dobbiamo partire dalla prestazione perché abbiamo giocato con il Real e lo abbiamo fatto in quel modo. Poi è chiaro che bisogna guardare anche gli aspetti negativi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
champions league roma real madrid gasperini
Vedi anche
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza