La tennista toscana ha battuto l'australiana Tomljanovic al primo turno del Wta 1000 di Roma
Noemi Basiletti ha vinto la sua prima partita nel circuito Wta agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la giovane tennista azzurra ha battuto l'australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo l'interruzione per pioggia della sera prima, volando al secondo turno del Wta 1000 di Roma e incantando il Foro Italico. Al prossimo turno sfiderà l'ucraina Elina Svitolina, ma chi è Basiletti?
Noemi Basiletti è una tennista italiana di appena 20 anni, classe 2006, che arriva nel tabellone principale degli Internazionali dopo aver superato prequalificazioni e qualificazioni, vincendo in totale cinque match. Un risultato che permette già a Basiletti, attualmente numero 427 del mondo, di regalarsi il suo best ranking della carriera, arrivando alla 320esima posizione nella classifica generale.
La tennista toscana ha iniziato a giocare da giovanissima ed è volata in Spagna, dove si è allenata per tre anni nell'Academy di Toni Nadal, lo zio di Rafa. Al momento si allena a Torino e punta a regalarsi risultati che possono essere un trampolino per la sua ancora giovane carriera, a cominciare dagli Internazionali e dalla sfida a Svitolina, numero 10 del mondo.