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Wimbledon, Cobolli litiga con il suo angolo. Poi la partita viene sospesa

Il tennista azzurro ha sfidato Navone nel primo turno

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
30 giugno 2026 | 22.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli litiga con il suo angolo a Wimbledon 2026, prima che la partita con Mariano Navone sia sospesa e rinviata a domani. Succede di tutto nel primo turno dello Slam di Londra, dove l'azzurro se la vede con l'argentino. Cobolli, reduce dalla finale raggiunta e persa contro Zverev al Roland Garros, ha accusato qualche momento di nervosismo nel corso del match, in cui è entrato non bane tanto da perdere il primo parziale 6-1.

Cobolli si è subito sfogato con il proprio angolo, urlando e gesticolando a ogni errore. "Devi tirarmi su", è stata la frase ripetuta più volte al proprio allenatore per invogliarlo a essere più presente nella partita e aiutarlo a superare i momenti difficili.

L'azzurro effettivamente riesce a ribaltare l'inerzia del match e sorpassa prendendosi i successivi due set, ma proprio dopo aver trasformato il set point del terzo parziale l'arbitro scende dal seggiolone per proporre l'interruzione a causa dell'oscurità. Il campo dove è stato programmato Cobolli infatti non gode di illuminazione artificiale e quindi i tennisti convengono che è meglio continuare domani.

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