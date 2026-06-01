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Svajda si fa male, Cobolli corre ad aiutarlo: fair play al Roland Garros

Il tennista azzurro ha sfidato l'americano negli ottavi dello Slam di Parigi

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
01 giugno 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fair play per Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha sfidato l'americano Svajda negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata da grande sportività. Durante il primo set c'è stato un momento di panico in campo, con Svajda che ha sbattuto contro il seggiolone dell'arbitro ed è finito a terra, ma a soccorrerlo è arrivato proprio Cobolli.

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Succede tutto nel terzo game. L'azzurro risponde alla corta dell'americano con una bella controsmorzata. Per arrivare sulla palla, Svajda finisce per scontrarsi con il seggiolone del giudice di sedia, finendo a terra. Cobolli si avvicina subito all'avversario, aiutandolo a rialzarsi.

Quando Svajda lamenta un dolore al gomito, a causa della caduta, l'azzurro gli porge la sua borraccia, con l'americano che si bagna la ferita, chiamando poi il fisioterapista al termine del parziale.

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