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US Open, Cobolli litiga con l'arbitro: "Era fuori?"

Il tennista azzurro ha sfidato Schoolkate al secondo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
03 settembre 2026 | 22.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli litiga con l'arbitro agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro ha sfidato l'australiano Tristan Schoolkate nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione, in una partita segnata anche da un momento di nervosismo.

Durante la fine del primo set, perso da Cobolli con il punteggio di 6-3, l'azzurro ha avuto un'accesa discussione con la giudice di sedia. Dopo una pallina chiamata fuori, Cobolli ha chiesto se fosse sicura della decisione, domandando se fosse possibile vedere il replay.

La risposta dell'arbitro è stata negativa e Cobolli ha chiesto il motivo, con la giudice di sedia che si è limitata a dire "è fuori", chiudendo così la discussione senza possibilità di replica.

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