Il big match della tredicesima giornata si gioca in riva al Lario. Oggi, domenica 29 novembre, il Como ospita la Juventus nel posticipo domenica di questo turno di Serie A. La squadra di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in Champions League con l'Aek Atene, è al quinto posto in classifica con 26 punti, 5 in più dei bianconeri, anche loro reduci da una vittoria infrasettimanale, contro l'Omonia Nicosia in Europa League. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Como-Juventus, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Juventus, in campo oggi alle 20.45:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti.

Como-Juventus, dove vederla

Como-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn e in streaming sull'App di Dazn.