Dopo tre pareggi negli ultimi turni di campionato, il Napoli di Antonio Conte va a caccia dei tre punti in Serie A e oggi, domenica 23 febbraio, affronta il Como al Sinigaglia. Gli azzurri dovranno difendere il primato in classifica (Napoli in testa a quota 56, +2 sull'Inter), mentre la squadra di Fabregas, reduce dal bel successo contro la Fiorentina, cercherà conferme in ottica salvezza.

Como-Napoli, orario e probabili formazioni

Fabregas punterà su Diao come centravanti, mentre Conte studia il ritorno al tridente con Politano, Lukaku e Raspadori. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 12.30:

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Como-Napoli, dove vederla in tv

Il lunch match tra Como e Napoli sarà visibile in diretta su Dazn. La partita sarà visibile anche dagli abbonati a Sky con abbonamento Zona Dazn, al canale 214 di Sky.