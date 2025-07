Coni, Buonfiglio: "Siamo impegnati perchè lo sport sia sempre più diffuso"

"Se ho deciso di candidarmi alla guida del Coni, è per dare valore ai cinque cerchi e le 81 persone che hanno partecipato alle votazioni rappresentano 16 milioni di sportivi e circa 112.000 società sportive. Allora è per tutto ciò che dobbiamo lavorare, proprio perché il volontariato di base merita tanto rispetto". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni, parlando con i giornalisti a Firenze, in occasione della cena di gala della 29esima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini.